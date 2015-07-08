Дети из Донбасса оздоровятся в лагере на Азовском побережье

Как передает коореспондент УНИАН об этом сообщила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, штаб реализует программу «Мирное лето – детям Донбасса».

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«Летом штаб Ахметова сфокусировал максимальное внимание на работе с детками. Мы открываем две смены в одном из лучших детских лагерей на побережье Азовского моря. Это лагерь «Факел» в Бердянске. Гуманитарный штаб приглашает как деток, проживающих на неподконтрольных Украине территорий, так и деток-переселенцев. Для тех же ребят, которые не смогут выехать на украинскую территорию по разным причинам – переживают родители и бояться их отпустить, нет пропуска, нет денег даже на автобус, для них в Донецке, Енакиево и Харцызске мы открыли детские летние центры. Эти центры будут работать по принципу наших давних школьных лагерей, куда дети будут приходить на день», – сказала Филь.

Она поинформировала, что 6 июля открылись детские летние центры в трех городах – Донецке, Енакиево и Харцызске, еще один центр откроетсяв Комсомольском 20 июля.

"Сотрудники летних центров планируют организовать для детей конкурсы талантов, литературные кружки и танцевальные флэш-мобы. Ребят обучат правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Также в летних центрах работают психологи штаба. 12 июля стартует первая смена в детском оздоровительном лагере «Факел». Прием заявок на первую смену уже завершен, но продолжается регистрация на вторую смену (26 июля – 8 августа). С детьми буду работать профессиональные педагоги и вожатые, а также команда психологов, которые через подвижные игры и арт-терапию помогут детям справиться со страхами, тревожностью, обусловленными войной. Также для ребят предусмотрен интересный и разнообразный досуг", отметила Филь.

Она подчеркнула, что программа «Мирное лето – детям Донбасса» очень важна для Рината Ахметова - "забота и помощь детям всегда в его приоритетах».

Узнать подробнее о детских летних центрах и зарегистрировать ребенка можно здесь.