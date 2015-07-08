Горячая линия штаба Ахметова получает ежедневно до 14 тысяч звонков о помощи
13:37, 08 июля 2015Страна
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Горячая линия Гуманитарного штаба Рината Ахметова получает ежедневно от 12 до 14 тысяч звонков с просьбой о помощи.
Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова
Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщила координатор Гуманитарного фонда Рината Ахметова Римма Филь.
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«Такого количества за год не было никогда. Это свидетельствует о том, что наша помощь остро необходима. Горячая линия работает круглосуточно, но и это не снимает накал. Люди спрашивают, когда откроются пункты выдачи помощь, когда они могут получить наборы выживания. Нам очень помогает онлайн помощник на сайте штаба, и мы предлагаем всем у кого есть доступ в интернет пользоваться онлайн помощником и новостями на сайте», сказала Филь.
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