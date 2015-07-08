Штаб Ахметова наращивает интенсивность гуманитарной помощи жителям Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь.

По ее словам, из-за проблем с доставкой грузов в начале июня Штаб был вынужден закрыть большинство пунктов выдачи, поэтому, чтобы исправить эту ситуацию, доставка в июле осуществляется в интенсивном режиме.

«На текущей неделе, с 6 по 11 июня 2015 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает увеличивать интенсивность поставок и планирует отправить на Донбасс 1300 тонн продуктов для формирования 90 тысяч взрослых наборов выживания и 28 400 детских наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Две колонны уже доставлены в Мариуполь и Донецк. Еще две колонны Штаб планирует отправить до конца недели», - сказала Филь.

Она отметила, что благодаря этой работе вчера удалось возобновить работу 4 пунктов выдачи в Макеевке.

«За первый день выдано более 4 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов. Пятый пункт в Макеевке в Червоногвардейском районе будет открыт в пятницу. До конца июля планируется отправить на Донбасс 2 Гуманитарных рейса, которые доставят более 4900 тонн продуктов. Это даст возможность сформировать 450 тысяч наборов выживания для взрослых и 39 тысяч детских наборов для мирных жителей в зоне АТО, людей оставшихся на линии соприкосновения, а также для переселенцев, которые находятся в городах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной украинской власти территории», - сказала Филь.

Она также подчеркнула, что мобильные бригады планируют доставить в отдаленные населенные пункты 8340 наборов выживания.

«Работа пунктов выдачи – 30 стационарных пунктов на неконтролируемых территориях и 34 стационарных пункта на подконтрольных находятся в рабочем режиме и готовы открыться там где они вынуждены простаивать как только будут завезены и сформированы наборы для выживания», - сказала Филь.