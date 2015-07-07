Сегодня более 4 тысяч жителей Макеевки получили продукты от Штаба Ахметова

За первый день работы макеевчане получили более 4 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов.

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«Сегодня на пункте образовалась большая очередь. Во-первых, люди долгое время не получали наборы выживания, в которых так нуждаются. Во-вторых, к выдаче было приглашено в два раза больше получателей, которые имеют талончики, чем обычно обслуживается за день. Мы хотим выдать наборы максимальному количеству людей. Все онибыли очень рады и благодарны», – рассказала Елена Вакаренко, координатор пункта выдачи в Центрально-Городском районе.

По причине обострения вооруженного конфликта и закрытия пункта пропуска в Курахово, в июне Штаб Рината Ахметова смог доставить лишь половину запланированного объема продуктовой помощи на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.Поэтому закрыто большинство пунктов выдачи в обеих областях, в частности в Макеевке наборы выживания не выдавались 3 недели.

«Сегодня 4 пункта Штаба в Макеевке возобновили выдачу помощи. Благодаря интенсивным поставкам продуктов в Донецк с начала июля нам удалось сократить дефицит продуктовых наборов на складе «Донбасс Арены» и возобновлять работу за пределами Донецка. Высокая потребность мирных жителей Донбасса в помощи сохраняется, и мы продолжаем плановые поставки. Только на текущей неделе будет отправлено 3 автоколонны с 87 тысячами взрослых и детских наборов выживания для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся в зоне АТО», - сказал директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Григорий Колдунов.

Информацию о работе пунктов, графиках выдачи помощи в Макеевкеможно узнать по ссылке (http://www.fdu.org.ua/news/14912), а также в разделе «Онлайн помощь».