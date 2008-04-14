Инсулин провоцирует рак легких

Фармацевтическая компания Pfizer провела исследование и обнаружила, что ингаляционный препарат инсулина Эксубера увеличивает вероятность заболевания раком легких.

В результате исследования оказалось, что у 6 пациентов из 4740, которые постоянно принимали препарат Эксубера, был обнаружен рак легких. В то же время, обследовав 4292 пациента, которые не пользовались данным препаратом, ученые выявили раковое заболевание лишь у одного пациента.

Разработку этого лекарства c конца 1990-х годов вели три фармацевтические компании – Nektar Therapeutics, Pfizer Inc и Sanofi-Aventis.

Компания Pfizer, которая совместно с Nektar Therapeutics и Sanofi-Aventis занималась разработкой данного препарата, заявила о том, что на упаковки лекарства будет нанесено предупреждение о возможном заболевании раком легких.

obzor.ua