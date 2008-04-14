Новый метод клонирования позволит делать детей на заказ
Более эффективный, чем предыдущий
Группа американских ученых создала совершенно новый метод клонирования, который планируется использовать для обработки эмбрионов человека, чтобы формировать детей по заказу.
С помощью нового метода биохимики получили мышей из клеток кожи взрослых особей и обнаружили, что данная технология намного более эффективна, чем способ создания Долли, и побочных эффектов у нее меньше, поэтому она лучше подходит для использования применительно к человеку.
Для клонирования мышей ученые вводили клетки кожи, взятые у взрослой особи, в ткани эмбриона на ранней стадии развития, полученного путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
"Сегодня клонирование пока не вошло в нашу жизнь, но этот новый метод – технология, благодаря которой мы можем фактически производить детей. Если ее применят к людям, это будет крайне знаменательно и создаст массу проблем", – сообщил доктор Роберт Ланца, работающей в области биотехнологий.
"Этот метод вызывает те же сомнения, что и клонирование в репродуктивных целях. Хотя технологии репродуктивного клонирования человека не существует, благодаря этому прорыву у нас теперь есть эффективный метод, благодаря которому любой человек, молодой или старый, полноценно-здоровый или бесплодный, гетеросексуальной или гомосексуальной ориентации, может передать свои гены ребенку, воспользовавшись горсткой клеток кожи", – пояснил Ланца.
Новый метод, по словам ученых, предполагает генетическое перепрограммирование клеток кожи, в результате которого они возвращаются в квазиэмбриональное состояние.