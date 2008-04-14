Новый метод клонирования позволит делать детей на заказ

Группа американских ученых создала совершенно новый метод клонирования, который планируется использовать для обработки эмбрионов человека, чтобы формировать детей по заказу.

С помощью нового метода биохимики получили мышей из клеток кожи взрослых особей и обнаружили, что данная технология намного более эффективна, чем способ создания Долли, и побочных эффектов у нее меньше, поэтому она лучше подходит для использования применительно к человеку.

Для клонирования мышей ученые вводили клетки кожи, взятые у взрослой особи, в ткани эмбриона на ранней стадии развития, полученного путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"Сегодня клонирование пока не вошло в нашу жизнь, но этот новый метод – технология, благодаря которой мы можем фактически производить детей. Если ее применят к людям, это будет крайне знаменательно и создаст массу проблем", – сообщил доктор Роберт Ланца, работающей в области биотехнологий.

"Этот метод вызывает те же сомнения, что и клонирование в репродуктивных целях. Хотя технологии репродуктивного клонирования человека не существует, благодаря этому прорыву у нас теперь есть эффективный метод, благодаря которому любой человек, молодой или старый, полноценно-здоровый или бесплодный, гетеросексуальной или гомосексуальной ориентации, может передать свои гены ребенку, воспользовавшись горсткой клеток кожи", – пояснил Ланца.

Новый метод, по словам ученых, предполагает генетическое перепрограммирование клеток кожи, в результате которого они возвращаются в квазиэмбриональное состояние.

InoPressa