В Украине треть 20-летних юношей не доживают до 60 лет - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной обнародованию финального отчета по выполнению программы «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ).

“Ключевой составляющей программы развития для Украины на следующие 15 лет, по моему мнению, должны быть две вещи. Первое - это искоренение наиболее острых форм бедности. Не уменьшение, сокращение, а искоренения, потому что люди не должны голодать, не должны быть лишены доступа к образовательным, медицински услугам, жилью и так далее. И второе - это повышение средне ожидаемой продолжительности жизни”, - сказала Либанова, комментируя начало работы над перечнем целей для Украины в рамках Программы ООН в отношении утверждения долгосрочного порядка устойчивого развития человечества, который планируется утвердить в этом году.

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Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что ключевыми целями для развития Украины на ближайшие 15 лет должны быть борьба с бедностью и увеличение продолжительности жизни населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной обнародованию финального отчета по выполнению программы «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ).

"Ключевой составляющей программы для Украины на следующие 15 лет, по моему мнению, должны быть две вещи. Первое - это искоренение острых форм бедности. Не уменьшение, не сокращение, а искоренение, потому что люди не должны голодать, не должны быть лишены доступа к образовательным, медицинским услугам, к жилью и так далее. И второе - это повышение средней ожидаемой продолжительности жизни", - сказала Либанова, комментируя начало работы над перечнем целей для Украины в рамках Программы ООН по утверждению долгосрочного порядка устойчивого развития человечества, который планируется принять в этом году.

Как пояснила Либанова по второй цели, озвученной ею, то сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине ниже, чем средняя по земному шару.

"Это с учетом Африки и Азии ... Это не значит, что она (продолжительность жизни - УНИАН) ниже азиатских или африканских стран, но ниже, чем средняя по земному шару", - отметила демограф.

"Мы и Россия - только две страны, которые умудрились с начала 60-х годов допустить рост смертности", - добавила Либанова.

По ее словам, кроме этих двух ключевых, по ее убеждению, показателей для Украины, в плане ее развития должно быть уделено внимание борьбе с наследственной бедностью.

"Это очень неприятная вещь, признаки формирования которой наблюдаются сейчас в Украине", - сказала специалист.

Она подчеркнула необходимость противодействовать необоснованному неравенству в стране. Сейчас, по ее словам, наблюдается то, что в Украине дети из состоятельных семей более конкурентны, том числе и на рынке труда. В то же время дети из малоимущих семей имеют значительно меньшие возможности.

Отдельно Либанова остановилась на необходимости и в дальнейшем обеспечивать украинцев возможностью получать высшее образование, поскольку люди, которые окончили высшие учебные заведения, легче адаптируются к изменениям условий жизни и могут обеспечить себе высокий доход.

Она назвала очень удачной идеологией то, что украинцы должны быть очень образованными.

"Ни разу с 1999 года не нарушалось соотношение - чем выше уровень образования, тем выше уровень занятости, то есть выше доходы", - заявила Либанова.

Специалист также отметила, что Украина должна обратить внимание при утверждении новых целей на следующий период в своем развитии на уменьшение показателей смертности среди мужчин трудоспособного возраста.

"Потому что сегодня треть 20-летних юношей не доживает до 60 лет. Это ужасный показатель. У нас 276 из каждой тысячи умирают, в Польше - 180, в Швеции - 70 мужчин", - сообщила Либанова.

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На пресс-конференции глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис сообщила, что в сентябре этого года будут разработаны и представлены Цели устойчивого развития человечества на ближайшие 15 лет, то есть до 2030 года. Эта программа придет на смену ЦРТ, программа которого завершается в 2015 году.

По ее словам, будут проведены соответствующие дискуссии относительно плана устойчивого развития на уровне правительств. В Украине план действий по устойчивому развитию будет определен, исходя из результатов Национального доклада по ЦРТ на период 2000-2015 годы.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Киеве презентовали проект Национального доклада «Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Украина: 2000-2015", в котором, в частности, отмечается, что в Украине каждая третья семья с детьми и каждый пятый работающий являются бедными.