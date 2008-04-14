Копченые продукты вызывают рак

Процедура копчения означает обработку мяса или рыбы дымом. Любой дым содержит большое количество фенолов и других канцерогенных веществ. То есть – веществ, вызывающих рак. Известно, что употребление копченых продуктов существенно повышает риск развития опухолей. Пища, приготовленная на углях без дыма (например, правильно приготовленный шашлык), в этом смысле гораздо безопаснее копченостей: балыка, колбас, копченой рыбы.

Добавьте к канцерогенам еще усилители вкуса и консерванты (также обеспечивают мясу и колбасе характерный сочный красный цвет) – и получите крайне малосъедобный продукт.

Еще хуже ситуация обстоит с сосисками, сардельками, докторской колбасой и прочими. В их составе мяса может вообще не быть. Зато есть целлюлоза в качестве основы, "высококачественный растительный белок" (т.е. трансгенная соя), "высококачественный растительный жир" (т.е. транс-жиры), и полный "джентльменский набор" ароматизаторов, усилителей вкуса, эмульгаторов и консервантов.