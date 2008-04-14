Если сердце застучало неритмично, срочно вызывайте ”скорую”
12:12, 14 апреля 2008Страна
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Это приступ мерцательной аритмии
Если сердце вдруг застучало «вразнобой», то есть удары следуют через разные промежутки времени – внимание! Скорее всего, это приступ мерцательной аритмии.
Как провериться? Проверяться потом будем, а сейчас немедленно звоните «03». Восстановление нормального ритма при мерцательной аритмии проводится в больнице кардиологического профиля. После чего врач индивидуально подбирает лечение, направленное на профилактику новых приступов.
После 30 лет, даже если сердце не беспокоит, следует хотя бы раз в месяц измерять давление и раз в год делать ЭКГ. Эти несложные меры помогут распознать заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях и вовремя заняться лечением.
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