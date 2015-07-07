В море возле Одессы лучше не купаться - СЭС

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, в связи с сильными ливневыми осадками и возможным загрязнением морской воды санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует водопользование на всех пляжах Одессы.

Акцентируется, что необходимо дождаться получения результатов бактериологического контроля морской воды.