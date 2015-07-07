В море возле Одессы лучше не купаться - СЭС
11:26, 07 июля 2015Страна
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В Одессе эпидемиологи рекомендуют воздержаться от купания в Черном море из-за возможного загрязнения воды, вызванного сильными осадками.
Вода загрязнена из-за сильных ливней
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, в связи с сильными ливневыми осадками и возможным загрязнением морской воды санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует водопользование на всех пляжах Одессы.
Акцентируется, что необходимо дождаться получения результатов бактериологического контроля морской воды.
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