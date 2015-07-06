Из Крыма и Донбасса выехали около 1 млн семей - Минсоцполитики

«По состоянию на 15 июня 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1369644 переселенца, или 1072964 семьи, с Донбасса и Крыма», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, из 415 тыс. обратившихся за назначением денежной помощи семей получили такую помощь 335 тыс. семей. Всего получателям перечислено 1,62 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина, в январе-июне профинансировано 1,63 млрд грн денежной помощи переселенцам.

Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, государство выделило около 3,4 млрд грн для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса в 2015 году.

По данным Минсоцполитики, 60% переселенцев – пенсионеры, 12% – дети, 4% – лица с ограниченными возможностями. По состоянию на июнь этого года больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях (490 тыс. и 187,5 тыс. человек соответственно). Большое количество внутренне перемещенных лиц находится также в Харьковской (172,6 тыс. человек), Запорожской (93 тыс. человек) и Киевской (95 тыс. человек) областях. В Киеве насчитывается 41 тыс. переселенцев.

На 15 июня 2015 года количество зарегистрированных в Украине вынужденных переселенцев составляло 1,34 млн человек.