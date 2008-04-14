Новая вспышка птичьего гриппа выявлена в Южной Корее

Правительство Южной Кореи подтвердило факт новой, четвертой по счету, вспышки птичьего гриппа на юго-востоке страны.

Как сообщает Газета. ru. ru, министерство сельского хозяйства страны заявило, что тесты, проведенные в 380 км к юго-западу от Сеула, показали, что птицы одной из птицеферм заражены смертельно опасным для человека вирусом H5N1. Забиты уже 470 тысяч кур на 20 фермах в радиусе 3 км от птицефермы, где была выявлена вспышка вируса.