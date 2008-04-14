В Тернополе возросло количество нападений на врачей ”скорой”

В Тернополе в последнее время выросло количество нападений на врачей во время вызовов

Как сообщил УНИАН главный врач коммунального центра скорой медицинской помощи Михаил ДЖУС, “на год у нас приходится 3,5 тыс. экстремальных вызовов, когда врачам угрожают и существует опасность для их жизни. Возбужденные хронические алкоголики или наркоманы прикладывают им ножи к горлу, был случай, когда наркоман требовал уколоть ему наркотик, прикладывая пистолет к голове врача. Врачи же оперативно сообщить об угрозе не имеют возможности, поскольку рация – в машине водителя, который ожидает на” улице, – говорит М.ДЖУС. Теперь, считает он, в случае угрозы врачу достаточно будет незаметно для нападающего нажать на кнопку телефона и все, что происходит, будет слышать диспетчер скорой. “Диспетчер уже примет решение - направлять на место вызова психиатрическую бригаду или вызывать милицию”, – отметил М.ДЖУС и добавил, что наличие мобильной связи также даст возможность оперативно консультироваться с врачами в случае необходимости.