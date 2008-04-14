Птичий грипп не передается от человека к человеку

Причиной заболевания птичьим гриппом отца и сына в восточной китайской провинции Цзянсу в декабре 2007 года явились их контакты с больной домашней птицей, а не передача заболевания от человека к человеку.

Проведенные исследования показали, что причиной заболевания двух членов одной семьи в городе Нанкине провинции Цзянсу явились контакты с домашней птицей, инфекционистами и биологами не было обнаружено подтверждений заражения одного человека от другого", - заявил официальный представитель министерства здравоохранения Мао Цюньань.

По его словам, в последнее время некоторые китайские и зарубежные СМИ, в том числе и медицинские, сообщили о том, что в Китае зафиксирован случай передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Это послужило причиной того, что министерство вынуждено было повторить ранее сделанные заявления о том, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.

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