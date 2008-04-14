В России падают цены на инсулин

Сейчас на тендерах в России иностранцы предлагают покупать импортный инсулин за 180 руб. за флакон лекарства, ранее он стоил 500 руб.

То есть, не только российские, но и зарубежные производители вынуждены идти на существенное снижение цен.

Об этом заявил председатель совета директоров медицинского холдинга "Юнона" (Свердловская обл.) Александр Петров.

Как подчеркнул Петров, "Юнона" будет продавать инсулин по 150 руб. за флакон. Петров связывает падение цен с открытием в Новоуральске завода по производству инсулина "Медсинтез".

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