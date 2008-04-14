Хранение мусора дома приводит к проблемам с легкими

Ведущий пульмонолог Харальд Морр, возглавляющий Немецкий фонд легких, выступил с заявлением о том, что длительное хранение органических отходов чревато возникновением различных заболеваний легких.

Как показали исследования, рассеянные в воздухе споры грибков от органических отходов могут привести к аллергическим реакциям, астме, лихорадке, зуду, и даже проблемам с легкими.

"Даже при простом поднятии крышки ведра с органическими отходами могут разлететься споры, которые при вдыхании способны нанести вред легким, - отметил Морр. - Чем больше спор вы вдохнете, тем хуже могут быть последствия для вашего здоровья".

Немецкие эксперты рекомендуют как можно чаще опустошать мусорные ведра, и по возможности, носить респираторы или задерживать дыхание при выбрасывании отходов. А по мнению микробиолога берлинского агентства по защите окружающей среды Регины Шевцик, мусор должны выносить лишь здоровые люди.

InoPressа