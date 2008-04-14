Медики: свежие овощи есть сейчас опасно

Ни для кого не секрет, что выращенные на скорую руку в тепличных условиях растения содержат намного больше нитратов, чем овощи, выросшие в свой срок на открытой грядке. Кроме того, они значительно отличаются по вкусу, ведь в теплице овощи растут быстрее, поэтому накапливают меньшее количество сахаров и ароматических веществ.

Существуют обязательные медико-биологические требования, и если какой-то продукт не соответствует нормам, его просто не пропускают на рынок.

Специалисты советуют, чтобы обезопасить себя от всего этого, покупайте овощи только на организованных рынках, где продукция проверяется – в том числе и на количество нитратов. Дома овощи надо тщательно мыть, очищать от кожицы, вымачивать в нескольких водах, сливать воду сразу после варки. И не стоит злоупотреблять подозрительно яркими плодами.

Установлено, что именно со свежими овощами в организм человека попадает наибольшее количество нитратов – от 40 до 80 % суточной дозы. Они хорошо всасываются в ЖКТ, быстро попадают в кровь и таким образом моментально разносятся по организму.

Важно знать, что опасны прежде всего не нитраты, а их метаболиты – нитриты, которые образовываются при хранении, кулинарной обработке и, собственно, в пищеварительном тракте человека под действием различных микроорганизмов.

Раньше главной опасностью при употреблении высоких концентраций нитратов считалась метгемоглобинемия (кислородное голодание), при которой гемоглобин крови переходит в опасный метгемоглобин, не способный переносить кислород. А сейчас большинство исследователей среди возможных рисков выделяют рак в первую очередь желудочно-кишечного тракта (может возникнуть после 15-25 лет систематического употребления высоконитратных продуктов), а также изменения функций центральной нервной системы и сердечной деятельности.

Наиболее чувствительны к избытку нитратов новорожденные и дети младшего возраста, ведь, в отличие от взрослых, их пищеварительная система еще не научилась бороться со многими вредными веществами. Также в группе риска находятся люди пожилого возраста, страдающие анемией, заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Особенно опасны нитраты для будущих мам, поскольку могут быть причиной срыва беременности и появления врожденных пороков у младенцев.

По материалам president.org.ua