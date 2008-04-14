”Старородящие” матери - проблема для акушерства

Эксперты-демографы признали Италию лидером в области позднего материнства. На Апеннинах 5 младенцев из 100 появились на свет у матерей, уже перешагнувших 40-летний рубеж. Эти цифры почти вдвое выше, чем средние мировые показатели, зафиксированные во Франции, Испании, Нидерландах, Швеции, Дании и в Соединенных Штатах.

Итальянские ученые подсчитали, что в 2005 году свыше 26 тысяч итальянок стали мамами в возрасте старше сорока лет, многие из них впервые. Таким образом, процент родов в зрелом возрасте составляет 4,6 против двух, отмеченных в 80-е и 90-е годы. Отсюда, как следствие, демографы регистрируют снижение количества детей в семье: в среднем от трех детей до одного ребенка /или максимум двух/. Более того, очень часто материнство откладывается до самого последнего момента. При этом из 100 женщин, которые пытаются сохранить беременность в 40 лет, 57 это удается естественным образом, а 36 остаются без детей, даже если и прибегают к технике искусственного оплодотворения.

Статистика показывает, что большая часть поздних беременностей и родов протекают достаточно тяжело и представляют угрозу для здоровья и матери и малыша.

С этим явлением связана, по мнению специалистов, и эволюция фертильности женщин. Исследования причин демографических изменений и причин различий между разными странами пока не достигли особого успеха. Ученые, например, затрудняются дать точный ответ на вопрос, почему Италия имеет более низкую рождаемость, чем Франция, и почему в Германии рождаемость остается стабильной с середины 70-х. Связь между системой социального страхования и рождаемостью остается противоречивой.

ami-tass.ru