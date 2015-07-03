Лучший летний детокс-коктейль

Этот "лечебный коктейль" помогает желудочно-кишечному тракту работать как часы, пишет med2.ru.

Эксперты рекомендуют смешать 500 мл кефира с укропом и петрушкой и пить ежедневно – вечером и утром.

Кефир, как и другие кисломолочные продукты, оказывает пробиотическое воздействие, то есть благоприятно влияет на микрофлору кишечника и обмен веществ в целом. Благодаря своему сложному составу, кефир может препятствовать развитию в кишечнике патогенной флоры. Его лечебные свойства основаны на бактерицидности молочнокислых микроорганизмов и результатов их жизнедеятельности по отношению к возбудителям некоторых желудочно-кишечных заболеваний и туберкулеза. Кроме того, кефир обладает иммуностимулирующим, успокаивающим и легким мочегонным действием.

Выпитый на ночь кефир приглушает чувство голода. При этом нагрузка на пищеварительный тракт от такой поздней трапезы минимальна.

В свою очередь зелень, в которой содержится много клетчатки, почти не перевариваясь, проходит по всей длине пищеварительного тракта, как ёршик, выметая все ненужные накопления.