Штаб Ахметова ведет консультации с ООН и Красным Крестом о графике прохождения блокпостов.

Об этом УНИАН сообщил директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Григорий Колдунов.

«Штаб Рината Ахметова проводит консультации с международными гуманитарными миссиями о разработке графика пересечения линии соприкосновения через КПП в Волновахе. Сейчас мы все вместе проходим досмотр в единой «гуманитарной» очереди, что усложняет и затягивает процесс, так как объемы доставляемой помощи большие. Необходим четкий график в прохождении таможни, чтобы и мы, и международные организации, смогли вовремя доставлять очень востребованную мирными жителями Донбасса продуктовую помощь», – сказал Колдунов.

Он отметил, что по причине обострения вооруженного конфликта и закрытия пункта пропуска в Курахово, в июне Штаб Рината Ахметова не смог выполнить план поставок продуктов на склад в Донецке.

"В течение месяца удалось доставить лишь половину запланированного объема продуктовой помощи на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Своевременно не получили продукты 226 тысяч пенсионеров и инвалидов, а также более 13 тысяч малышей до 2-х лет. Уже третью неделю закрыты пункты выдачи Штаба в Донецкой и Луганской областях, обеспечивать помощью удается пока только жителей Донецка", - сказал Колдунов.

Он подчеркнул, что договоренность с международными организациями очень важна, но не сможет полностью решить проблему.

Координатор Гуманитарного штаба Римма Филь, отметила, что необходим системный подход, прежде всего со стороны государства.

"Единственный путь – отделить гуманитарные колонны от других перевозок. Мы предлагаем создать в Мариуполе на базе рынка «Азовский», где существуют таможенные склады, отдельный терминал для проверки всех гуманитарных грузов. Это позволит всем гуманитарным организациям вовремя оформлять грузы и документы и проходить блокпосты в максимально быстром режиме транзитом. Это решит проблему очередей, уберет лишний ажиотаж и снимет напряжение», – сказала Филь.

Кроме этого, Гуманитарный штаб ранее озвучивал предложения о привлечении на заседание штаба АТО представителя гуманитарного сектора (например, от ООН) для принятия решений, которые регулируют передвижение гуманитарных грузов. А также принять Закон, который бы регулировал вопросы оказания помощи во время ведения военных действий.

В июле Гуманитарный штаб планирует увеличить интенсивность доставки помощи. Готовится к отправке 2 рейсов в количестве 246 большегрузных машин, которые доставят 4920 тонн продуктов. Это поможет сформировать 450 тысяч наборов выживания для взрослых и 39 тысяч – для малышей, как на подконтрольной Украине территории, так и за линией соприкосновения.