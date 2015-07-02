ЕС выделит средства на психологическую помощь переселенцам

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко по результатам встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Зубко поблагодарил ЕС за финансовую и гуманитарную помощь и отметил, что Украина рассчитывает на ее продолжение.

Читайте такжеБолее 90% жителей неподконтрольных Украине территорий имеют симптомы "травмы войны"

«Украина высоко ценит личные усилия Христоса Стилианидиса и его вклад в предоставление финансовой и гуманитарной помощи ЕС. Это помогает решению существующей сложной гуманитарной ситуации в Украине, вызванной российской агрессией», - сказал вице-премьер.

Зубко подчеркнул, что украинская сторона также заинтересована в сотрудничестве с ЕС в вопросе помощи по эвакуации населения с оккупированных территорий и предоставлению временного жилья.

«Нуждаются в психологической и физической реабилитации также и военнослужащие, которые получили ранения в ходе антитеррористической операции», - сказал чиновник.

Читайте такжеЖертвами войны на Донбассе уже стали 6,5 тысяч украинцев - ООН

На сегодняшний день объем предоставленной ЕС и странами-партнерами гуманитарной помощи Украине составляет 223 млн евро.

В настоящее время в Украине уже зарегистрировано 1,3 млн переселенцев.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Стилианидис заявил, что Евросоюз выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму 15 млн евро. Помощь предназначена для людей, которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины.