В Минздраве опровергли информацию об отставке министра

Информация о том, что министр здравоохранения Александр Квиташвили подал в отставку, не соответствует действительности.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь министра Татьяна Цыба.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко заявил, что Квиташвили написал заявление об увольнении с должности министра здравоохранения.

По словам Кононенко, Кабинет министров заявление Квиташвили еще не рассматривал.

30 июня лидер парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, выступая в парламенте заявлял, что его политсила имеет много вопросов в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения» и БПП «не может терпеть той бездеятельности, которая происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве».

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется в связи с реформированием системы закупок лекарственных средств.