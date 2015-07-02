Квиташвили подал в отставку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Блока Петра Порошенко».

По словам Кононенко, Кабинет Министров заявление Квиташвили еще не рассматривал.

Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, выступая в парламенте заявил, что его политсила имеет много вопросов в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения" и БПП "не может терпеть той бездеятельности, которая происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве".

Читайте такжеКвиташвили убежден, что его отставку лоббируют из-за изменений в процедуре закупок лекарств

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется через реформирование системы закупок лекарственных средств.