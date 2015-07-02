На оккупированных территориях Донбасса - проблемы с инсулином для детей



На территориях Донбасса, неподконтрольных Украине заканчиваются запасы инсулина для детей с сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, на горячую линию штаба продолжают поступать сотни звонков от мирных жителей Донбасса и переселенцев с просьбами в оказании адресной медицинской помощи на срочное лечение, проведение операций и приобретение дефицитных сейчас на Донбассе медикаментов.

«Направление Гуманитарного штаба «Адресная помощь» пользуется огромным спросом среди мирных жителей, потому что из-за блокады, которая сейчас на территории неподконтрольной украинской власти, и в Донецке, и в других городах, катастрофически мало необходимых лекарств. Абсолютно нет инсулина. Нет других жизненно важных лекарственных препаратов. И люди звонят в Гуманитарный Штаб, понимая, что мы можем помочь», – сказала Филь.

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Она подчеркнула, что из-за сложностей с пересечением блокпостов на линии соприкосновения Штаб Рината Ахметова испытывает проблемы с доставкой лекарств жителям Донбасса, в частности, инсулина. «Перевозка инсулина требует соответствующего температурного режима. Мы раздаем сейчас в Донецке остатки инсулина для детей, когда будет следующая партия – неизвестно. Нам очень сложно стало доставлять медикаменты в зону АТО - нет необходимых документов, разрешающих актов, нет самой процедуры доставки гуманитарной помощи в виде лекарственных препаратов. А она крайне нужна 50% процентам жителей», – отметила Филь.

По ее словам, в июне 2015 года Штаб Рината Ахметова оказал адресную помощь на лечение 444 жителям Донбасса, 291 из которых – тяжелобольной ребенок. Среди тех, кому оказана помощь: пенсионеры, получившие кардиопрепараты, тяжелораненые, в ходе боевых действий, взрослые и дети, мирные жители Донецкой и Луганской областей, инсулинозависимые дети и другие.

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«К нам поступает большое количество просьб о помощи, когда речь идет о жизни и смерти. Вот лишь один пример. 34-летний парень из Луганской области летом прошлого года был на огороде вместе с братом и супругой. Попал снаряд, брата разорвало на части, а парень получил тяжелые ранения. В результате – ампутация обеих стоп. После длительной реабилитации ему была необходима инвалидная коляска. С покупкой помог Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Для чего я привожу этот страшный пример? Чтобы показать, что война – это не героика и не абстрактная картинка, а то, что в данный момент происходит в 700 километрах отсюда. Гибнут люди, горят дома, и нам, как цивилизованному обществу, нужно сделать все, чтобы как можно быстрее остановить эту войну», – заявила Филь.

Всего за время работы Гуманитарного штаба адресная помощь была оказана 4 913 мирным жителям Донбасса, в т. ч. 476 тяжелобольным и раненым детям.