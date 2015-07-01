Из-за обострения военных действий штаб Ахметова смог доставить лишь половину запланированной гуманитарной помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, работу Штаба в июне можно охарактеризовать как очень сложную.

"Доставка продуктов сопровождалась обстрелами машины сопровождения. Колонна из 26 машин две недели как пилигримы перемещались от блокпоста к блокпосту. Все это время водители жили на колесах, фактически рискуя своей жизнью. Из-за проблем с доставкой груза, которые связаны с обострением боевых действий и закрытием пункта пропуска в Курахово, гуманитарный штаб смог доставить только половину запланированных грузов. Это мы смогли привезти благодаря смене тактики доставки набольшими колоннами в формате каждый день", - сказала Филь.

Она подчеркнула, что в июне планировалось доставить на неподконтрольные территории 289 машин, 5875 тонн продуктов. Это 450 тысяч взрослых и 22 тысячи детских продуктовых наборов. "Удалось доставить в июне 145 машин, 2900 тонн. Это 225 тысяч взрослых и 22 тысячи детских наборов. Раздать успели 177 тысяч взрослых и 16 тысяч детских наборов. И то благодаря тем запасам, которые оставались на Донбасс-Арене. 5,5 тысяч наборов развезли мобильные группы волонтеров по дальним поселкам и населенным пунктам", - сказала Филь.

Она также отметила, что своевременно не получили помощь 226 тысяч пенсионеров и инвалидов, а также больше 13 тысяч детей до 2-х лет. "На подконтрольные территории и города на линии огня через склад в Мариуполе было завезено 50 тысяч взрослых наборов и 6 тысяч детских. Все люди получили помощь вовремя. Проблема доставки сохраняется. Из-за длительного перерыва поставки Штаба и международных организаций идут в очень плотном графике. Фактически единственный пункт, через который везут помощь – это Волноваха. И он физически не способен пропускать такие объемы, из-за чего мы вынуждены распределять дни доставки между гуманитарными организациями (Красный Крест, ООН), чтобы не простаивать сутками", - сказала Филь.

По ее словам, офис ООН по координации гуманитарных усилий сообщил в очередном отчете, что уже 6500 человек стали жертвами войны в восточной Украине, 16 тысяч ранены.

"По их данным , 5 млн человек требуется гуманитарная помощь, но доступ остается серьезной проблемой в части неконтролируемых правительством зон, что затрудняет доставку гуманитарной помощи. Также эксперты отмечают, что в Украине растет число внутренне перемещенных лиц. Имея более 1,3 млн зарегистрированных вынужденных переселенцев, Украина является ныне девятой по количеству внутренне перемещенных лиц в мире. До полумиллиона человек имеют плохой доступ к воде или вообще не имеют такого доступа. Это увеличивает риск вспышек болезней, передаваемых через воду, особенно тогда, когда температура растет", - сказала Филь.

Она также отметила, что сегодня гуманитарные грузы проходят проверку на тех же терминалах что и гражданские автомобили, кроме этого фактически есть очередь уже и между самими Гуманитарными организациями.

"Мы предлагаем создать в Мариуполе на базе рынка Азовский, где существуют таможенные склады, терминал для проверки им оформления гуманитарных грузов. Это решение позволит всем Гуманитарным организациям вовремя оформлять грузы и документы и проходить блок-посты в максимально быстром режиме транзитом", - сказала Филь.

Координатор также заявила, что в июле Гуманитарный штаб планирует увеличить интенсивность доставки.

«Мы готовимся отправить 2 рейса: 246 машин. Это 4920 тысяч тонн продуктов. Это 450 тысяч наборов для выживания для взрослых и 39 тысяч – для детей. Мы планируем возобновить работу в 17 городах на неподконтрольных территориях. И продолжить работу в 15 городах в которых проживают переселенцы и 8 городах на линии огня», - сказала Филь.