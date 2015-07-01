Штаб Ахметова открывает летние лагеря для детей, проживающих на неподконтрольных Украине территориях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова на пресс-конференции в Киеве.

"К реализации проекта подключились волонтеры-сотрудники предприятий Группы СКМ, чтобы совместными усилиями подарить разнообразный и полезный досуг детям. Детские летние центры - это творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, арт-терапия с психологами и сладкие угощения. С детьми работают педагоги и волонтеры. Смены проходят по 8 дней, начиная с 6 июля. Лагеря будут работать до 27 августа", - сказала Филь.

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Она отметила, что родителям необходимо лишь предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

"Для регистрации родителям необходимо заполнить онлайн-форму, соответствующую месту проживания: Донецк, Харцызк, Енакиево, Комсомольское. В течение суток с родителями свяжется представитель Гуманитарного штаба, который разъяснит все детали пребывания в детском летнем лагере и подтвердит регистрацию", - сказала Филь.

Она сообщила, что в рамках программы «Мирное лето ‒ детям Донбасса» Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает регистрацию в летний лагерь на побережье Азовского моря для детей, проживающих на неподконтрольных территориях и детей из числа переселенцев, которые проживают в Донецкой и Луганской областях.

Также Филь подчеркнула, что отмена разрешения на проезд автобусов сильно усложнил выезд для детей на оздоровление