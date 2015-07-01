У детей, живущих в зоне боевых действий, есть симптомы затяжного стресса - психологи

Групповые встречи и индивидуальные консультации со специалистами Психологической службы посетили детки в возрасте от 4 до 15 лет. Не зависимо от возраста, отмечают психологи, у всех ребят есть симптомы пережитого затяжного стресса и тревожности из-за боевых действий. Для каждой возрастной группы у специалистов свои методики работы. К примеру, на одном из занятий ребята 14-15 лет учились определять безопасное место для себя. Цель такого занятия – помочь подросткам обрести внутренний комфорт и спокойствие.

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«На последнем занятии ребята показали повышенный уровень тревожности. Им сложно было начать рисунок уютного, радостного места, трудно включиться в творческий процесс. Была необходима инструкция, как создать свое безопасное место: попробовать выбрать цвет радости и уюта, какие линии могут его описать. У многих рисунок схематичный, из линий. Ребята, у которых отсутствует ощущение безопасности, но есть сильный страх при обстрелах, рисуют бомбоубежище. Один из участников группы, 15-летний Виктор, вспомнил: «Мы в детстве играли в этом бомбоубежище, и тогда нам было весело», – рассказывает психолог Гуманитарного штаба Ольга Малая.

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А вот малыши 4-6 лет сочиняли и рисовали историю о медвежонке. «Сказка помогает ребенку фантазировать, обретать уверенность в себе, уменьшать эмоциональное напряжение. Дети становятся подвижными, у них появляется желание быть активными, появляется настроение и улыбки. В процессе рисования определяются и закрепляются важные моменты: при подписи рисунка – идентификация себя, при фотографировании рисунков на память – возможность ощутить себя нужным, –поясняет Ольга Малая. – В целом большая часть детей,независимо от возраста,имеет ранние психологические травмы, которые усугубились из-за активных боевых действий. Родители же с просьбой о консультации обращаются в случае острого горя, гибели ребенка во время обстрелов, при ранениях детей».

По состоянию на конец июня уже 16 тысяч детей разных возрастов получили помощь от Психологической службы Штаба Рината Ахметова. Эти дети проживают как в зоне АТО, так и на подконтрольной Украине территории, как переселенцы.

Развивающие группы с психологами Гуманитарного штаба Рината Ахметова в донецком Центре проходят ежедневно, кроме воскресенья на «Донбасс Арене». Для того чтобы принять участие в занятиях, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 0-800-509-001 или по электронной почте apapoosh@fdu.org.ua.