Квиташвили убежден, что его отставку лоббируют из-за изменений в процедуре закупок лекарств

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили убежден, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Минздраве.

«Я приехал в Украину делать реформы. У нас все готово. Мы абсолютно поменяли систему и процедуру закупок. Мы пошли прозрачным, нормальным, цивилизованным, европейским путем. Я понимаю, что есть люди, которых очень волнует те 4 миллиарда гривен, которые раньше они распределяли между собой во время закупок лекарств. Я понимаю, что многие товарищи, которые осели в разных точках системы здравоохранения, теряют свои доходы. Я понимаю, что реформы, которые начнутся, если Верховная Рада примет законопроект по реформированию, многие люди потеряют свои места», - отметил Квиташвили.

Он подчеркнул, «что это первый и последний шанс для Украины что-то изменить».

«Мы должны выдержать. Система 6 месяцев сопротивляется. Многие не заинтересованы в изменениях и находятся под влиянием разных групп в Верховной Раде и в правительстве», - сказал министр.

По его словам, служебное расследование, которое инициировал премьер-министр, должно быть закончено до 10 июля.

«О чем идет речь? Я не знаю человека, который сегодня выступал, я его не знаю, я не понимаю тактику — своя же коалиция работает такими методами. Некоторым товарищам реформы не нужны. Нужно, чтобы в стране было как последние 25 лет: чтобы сидели и тихо пилили деньги, чтобы ничего не менялось в системы, чтобы под кризис, под шумок закупать лекарства и чтобы все оставалось под государственным контролем, где все крадут. Чтобы медицинские учреждения оставались советскими, вонючими. Я езжу по стране, ситуация катастрофическая. В каком состоянии больницы? В каком состоянии врачи, которые получают по 2 тысячи гривен и должны смотреть в карман пациента», - сказал Квиташвили.

Министр подчеркнул, что не останется в Украине, если будет решение о его отставке.

«Лучше бы Верховная Рада голосовала не за мою отставку, а за законопроекты, касающиеся изменения системы здравоохранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко выступая в парламенте заявил, что его политсила имеет много вопросов в связи с “катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения” и что БПП “не может терпеть того бездействия, которое происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве”.