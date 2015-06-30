Жертвами вооруженного конфликта в Украине стали 6500 человек, 16 тысяч ранены - ООН

Такие обновленные данные приводит офис ООН по координации гуманитарных усилий, сообщает Радио Свобода.

По данным международной организации, пять миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

«Доступ остается серьезной проблемой в части неконтролируемых правительством зон, что затрудняет доставку гуманитарной помощи», – говорится в сообщении офиса ООН.

При таких условиях возрастает количество перемещенных лиц, отмечают эксперты.

«Имея более 1,3 миллиона зарегистрированных вынужденных переселенцев, Украина является ныне девятой по количеству внутренне перемещенных лиц в мире», – информируют специалисты.

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Водоснабжение является одной из проблем в зоне конфликта.

«До полумиллиона людей имеют плохой доступ к воде или вообще не имеют такого доступа. Это увеличивает риск вспышек болезней, передаваемых через воду, особенно тогда, когда температура растет», – напоминают в ООН и добавляют, что нашли способ предоставить аптечки для 2,6 миллиона человек и провести прививки для 30 тысяч человек.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается более года – с апреля 2014 года.