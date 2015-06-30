Волонтеры из Дании передали военнослужащим санитарные машины

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Как отмечается в сообщении, на территории общевойскового полигона Высокомобильных десантных войск ВС Украины в Житомирской области, состоялась церемония вручения гражданами Дании и Украины четырех санитарных машин марки «Мерседес» для нужд личного состава ВДВ ВС Украины.

Во время церемонии вручения автомобилей заместитель командующего Высокомобильными десантными войсками полковник Владимир Иванов поблагодарил неравнодушных иностранцев за ценный подарок, за то, что они проникаются нашими проблемами и за готовность оказать помощь в трудный для Украины период.

До недавнего времени автомобили служили в скорой города Копенгаген. К приобретению скорых присоединились волонтеры, украинское посольство в Дании и датский фонд Global Medical AID.

Медицинская служба ВДВ поблагодарила благотворителей за такую помощь. "Реанимобили в хорошем состоянии и готовы к применению по назначению. Машины еще доукомплектуют необходимым медицинским оборудованием, и уже через несколько дней они отправятся в зону проведения антитеррористической операции",- сообщает пресс-служба.