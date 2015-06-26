Минобороны будет закупать лекарственные средства на открытых электронных торгах

Как написал на своей странице в Фейсбук советник президента Юрий Бирюков, это предусмотрено приказом министра обороны № 257.

«Все закупки! Форма, лекарства, тушенка, дизель. Все будет закупаться на открытых электронных торгах, где фирмы будут бороться за снижение цены на лот, где будут экономиться миллионы гривен! Министерство обороны Украины сейчас единственное министерство, которое получило проведения (более 100 000 гривен) торгов через электронные площадки», - написал он.

Бирюков также сообщил, что 30 июня будет семинар по использованию электронных торгов. «И мы зовем всех производителей. У нас нет "любимчиков", мы не "сели на потоки". Мы ищем всех потенциальных производителей, которые готовы работать честно, прозрачно и эффективно. Нам плевать на упреки, мы ненавидим взяточников и коррупционеров. И мы делаем все доступно и прозрачно», - написал он.