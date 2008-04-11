Минздрав Украины и производители лекарств подписали меморандум взаимопонимания

Министерство здравоохранения, которое определило решение проблем в фармацевтической отрасли, Украины как один из приоритетов своей работы проанализировало состояние дел на отечественном рынке и начало диалог с производителями лекарственных средств, сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

Государственной службой лекарственных средств и изделий медицинского назначения был проведен анализ динамики оптовых цен более 9 тысяч наименований лекарственных средств. Состоянием на 31.03.2008 г. по 5499 лекарственным средствам (а это около 50% от общего ассортимента зарегистрированных в Украине лекарственных средств), отмечались колебания цен. Уценка отмечалась по 1490 лекарственным средствам. Рост же оптовых цен на лекарственные средства за период с 23 ноября в 22007 г. по 31 марта в среднем был 4,1%.

Учитывая это, руководство Минздрава Украины провело совещание при участии представителей фармацевтических объединений и ассоциаций, и подписало Меморандум взаимопонимания, где стороны обусловили вопрос ценовой политики на ближайшее будущее и спланировали шаги на перспективу.

10 апреля 2008 года Министерство здравоохранения Украины и производители лекарственных средств подписали Меморандум взаимопонимания. Согласно с текстом документа, стороны договорились об определенных обязательствах.

Производители обещают не повышать цены на лекарства, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, утвержденного КМУ 29.03.2006 г. №400, при условии отсутствия задолженности государства по компенсации экспортного НДС и акциза на спирт этиловый, и при условии стабилизации с 1.04.2008 цен на энергоносители. Еще одним условием для не повышения цен на лекарства является соблюдение уровня прогнозного показателя инфляции, заложенного в Госбюджете на 2008 г. на уровне 9,6%.

При этом производители гарантируют недопущение сокращения объемов производства. Также гарантировано сотрудничество с Антимонопольным комитетом Украины в контроле за конкуренцией и деятельностью производителей; сотрудничество с Государственной инспекцией по контролю за ценами Минэкономики и Государственной службой лекарственных средств и изделий медицинского назначения в проведении мониторинга цен на лекарственные средства.

В свою очередь Министерство здравоохранения Украины берет на себя обязательство вовлекать производителей лекарств и общественные фармацевтические объединения в рабочие группы по подготовки правительственных решений относительно регуляции рынка фармацевтической продукции. Минздрав планирует обратиться к Правительству с предложением относительно государственного заказа на разработку и производство лекарств на отечественных предприятиях для обеспечения государственных целевых бюджетных программ "сахарный диабет" и "Обеспечения медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактика и лечения СПИДа, лечения онкологических больных" на 2009 годом.

Министерство взяло на себя обязательство подготовить нормативно-правовые акты, которые позволят решить ряд проблем фармацевтов. В частности, относительно освобождения от уплаты НДС вспомогательных материалов и веществ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и применяются для производства лекарственных средств; введение нулевой ставки акцизного сбора на спирт этиловый. что используется для производства лекарственных средств и нулевой ставки НДС для изделий медицинских, материалов, оборудования, которое используется для производства лекарственных средств.

Через усовершенствование нормативно-правовой базы будут решены и другие вопросы:

- поэтапного внедрения из 2009 г. формулярной системы, разработки и утверждения стандартов лечения и Формулярного руководства из использования лекарственных средств и предоставления приоритету лекарственным средствам отечественного производства;

- пересмотр действующих и разработку новых стандартов относительно производства и качества лекарственных средств в соответствии с надлежащими практиками: производственной (GMP) и дистрибьюторской (GDP);

- приведение процедуры регистрации лекарственных средств к требованиям Европейского законодательства и др.

Меморандум взаимопонимания подписали от Министерства Украины - министр отрасли Василий Князевич. От производителей лекарственных средств: Г. Хорунжий (Объединенная организация работодателей медицинской и микробиологической промышленности); О. Руденко (Ассоциация фармацевтических фабрик Украины); О. Цветков (Всеукраинское объединение граждан "Всеукраинская ассоциация производителей и дистрибьюторов медицинской и микробиологической отрасли промышленности Украины); П. Багрий (Ассоциация фармацевтических производителей Украины).