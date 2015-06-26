Гуманитарная помощь жителям, проживающим в зоне вооруженного конфликта, заблокирована - штаб Ахметова

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, штаб направил официальное письмо Комиссару Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосу Стилианидису с просьбой оказать содействие в решении проблем, связанных с доставкой гуманитарных грузов мирным жителям на востоке Украины, и таким образом предотвратить гуманитарную катастрофу.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова и ряд международных благотворительных организаций, таких как ООН, Красный Крест, ЮНИСЕФ, People in need, столкнулись с проблемой доставки гуманитарной помощи людям, оставшимся в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

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Из-за обострения боевых действий на востоке Украины и ужесточения законодательства Украины в части пересечения линии соприкосновения для всех видов перевозок, жители Донецкой и Луганской областей в зоне АТО испытывают острую нехватку продуктов питания. Конкретными причинами, которые создают препятствия в работе благотворительных организаций, является отсутствие Закона об оказании гуманитарной помощи в условиях военных действий и отсутствие отдельных пунктов пропуска для гуманитарной помощи.

По этой причине Штаб Рината Ахметова не смог осуществить плановые поставки более 220 тысяч наборов выживания для стариков и детей. Вторую неделю на Донбассе закрыты все пункты выдачи помощи Штаба, кроме Донецка. Если ситуация не изменится, более 450 тысяч человек ежемесячно не смогут получать продукты питания, в которых остро нуждаются, говорится в письме.