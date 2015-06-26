С 1 декабря цены на инсулины будут регулироваться государством

Как сообщили УНИАН в Минздраве, правительственный документ разработан согласно результатам совещания «О внедрении системы реимбурсации препаратов инсулина» от 15 апреля 2015 года при участии Премьер-министра Украины Арсения Яценюка. На совещании присутствовали представители отечественных и иностранных производителей препаратов инсулина, розничной аптечной сети, медицинской общественности, дистрибьюторы и общественные организации.

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Постановление позволит начать реализацию с 1 декабря 2015 года пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина с помощью механизма возмещения стоимости препаратов инсулина.

Согласно постановлению, Минздрав до 1 августа 2015 года должен утвердить положение о реестре пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии и ввести его в действие к 1 сентября 2015 года. По согласованию с Минэкономразвития и АМКУ до 1 декабря 2015 года Минздрав должен утвердить положение о реестре референтных цен (цен возмещения) на препараты инсулина и порядок внесения в него изменений, составить и обнародовать до 1 января 2016 года реестр референтных цен на препараты инсулина и подать на рассмотрение КМУ проект акта о введении с 1 января 2016 года возмещение стоимости препаратов инсулина.