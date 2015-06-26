Принципы здорового способа жизни

Все их прекрасно знают, но, как свидетельствует практика, никогда не лишнее их еще раз напомнить.

1. Следует придерживаться определенного ритма жизни. В одно и то же самое время просыпаться и ложиться спать, питаться, заниматься гигиеническими, физическими, духовными делами, выполнять свою работу и тому подобное. Кое-чему уместно поучиться у животных, которые поднимаются с восходом солнца ложатся с заходом. В таком ритме человек возможно больше наполняется жизненной энергией, следовательно, все выполняет с наибольшей отдачей и наилучшим результатом.

2. В своем питании преимущество нужно предоставлять здоровой пище - меньше употреблять мяса и как можно больше овощей и фруктов, круп. В Украине много растительной пищи, этого правила легко придерживаться круглогодично. Мясная пища оседает в организме в виде шлаков, блокирует поступление энергии.

3. Обязательно нужно выделить время для физических занятий: ходьбы, бега, плавания или любых других видов физических нагрузок. Особенно полезная ходьба босиком. На стопах есть много нервных окончаний, рефлексогенные зоны. Поэтому во время контакта с землей мы имеем возможность устранить из организма избыток электрической энергии, закалить его и механическим путем стимулировать работу внутренних органов и систем, которые имеют свое представительство на подошвах.

4. Закалка - еще один неотъемлемый аспект здорового образа жизни. Поэтому ходьбу босиком можно практиковать целый год. Пройтись по свежему пышному снегу - это полезное, прекрасное и удивительно приятное ощущение. Таким образом, можно побороть в себе страх холода. По большей части люди простужаются не потому, что мерзнут, а потому, что боятся замерзнуть. Подберите свой метод закаливания и спустя некоторое время вы заметите, что у вас повысился иммунитет, и вы практически не болеете. Если же такое случается, то течение болезни короткое, с высокой температурой тела. Именно так организм "сжигает" больные клетки, происходит глобальная его чистка.

5. Работа над своей психикой тоже должна стать обязательным элементом жизни человека. Для этого существуют много способов: автотренинг, медитация. Только таким образом можно освободиться от большого количества негативной информации, стрессов, которыми наполнено настоящее.

6. Духовные занятия - составляющая, без которой тяжело достичь гармонии, душевного покоя. Каждый человек определяет их для себя сам. В частности, это может быть посещение церкви, чтение духовных книг, добрые дела на благо ближних, Вселенной.

7. Осознайте свою уникальность. Не транжирте отведенное вам время просиживанием перед телевизором и проживанием чужой жизни. Ваша жизнь значительно интереснее даже фильма. Поэтому творите ее сами.

8. Система йогов заключается прежде всего в осознании каждого мгновения жизни и каждом действии. Осознанно нужно чистить зубы, завтракать, делать зарядку, исполнять свои обязанности. Поэтому, начинать нужно именно из осознания и благоустройства своей жизни. Лишь тогда и физические упражнения йогов принесут оздоровление физическое и психическое.