Вода – отрава?

Действительно ли возможно отравиться питьевой водой? Ведь в последнее время все чаще звучат призывы о том, что следует выпивать в течение дня не менее двух литров воды. Ученые даже говорят о том, что им абсолютно неизвестно откуда берет начало это распространенное заблуждение. Ведь такому факту не существует официального подтверждения.

Считается, что употребление двух литров воды в день способно вывести из организма токсины, улучшить цвет и состояние кожи, а также поможет решить проблему с лишним весом.

Ученые-нефрологи из Америки провели исследования, в результате которого было установлено, что излишнее потребление воды не приносит внутренним органам никакого положительного эффекта. Единственное, к чему пришли ученые, так это к выводу о том, что потреблять большее количество воды следует спортсменам и людям, проживающим в жарких и влажных климатических зонах.

Вода помогает вывести из организма излишки соли и мочевины. Не подтвердилось и утверждение о том, что вода может способствовать снижению массы тела, так как создает впечатление сытости и способствует снижению аппетита.

Такое мнение также не нашло своего подтверждения. Недостаточно информации и о том, что нехватка воды может стать причиной возникновения головных болей.

Хотя в некоторых случаях и было отмечено отсутствие головных болей при избыточном потреблении воды, но этих фактов недостаточно, чтобы утвердиться во мнении.

Если же говорить о состоянии кожных покровов, то недостаток жидкости может стать причиной снижения ее упругости, но вот о том, что она улучшает цвет кожи подтверждения не нашлось. Если же верить научным данным, то человеческий организм расходует в сутки в среднем до полутора литров жидкости. Этот показатель может увеличиваться при наличии жаркого климата или повышенных физических нагрузках.

Не следует забывать о том, что помимо выпиваемой нами воды, мы получаем определенное количество жидкости в потребляемой нами пищи. А вот вред от излишнего потребления воды имеет место быть. Он может стать причиной сбоя в балансе солей в организме и стать причиной водной интоксикации, что может закончиться летальным исходом.