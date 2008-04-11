Маленькой Вике нужна помощь

Маленькой Вике Шарковой нужна помощь. У нее огромная опухоль лимфогемангиома. Фантастическими усилиями удалось отправить девочку в Германию, где ей экстренно была сделана операция. Клиника выставила счет за половину лечения. Сумма очень большая - 80 000 евро. Уже было уплачено 30 000 евро, но так как болезнь Вики была слишком запущена, то лечение будет долгим и счёт уже выставлен на 80 000 евро. Очень просим вас помочи этой крошке. К нам присоединилось более 50 изданий по всей Украине..

Не пройдите мимо, дайте шанс ребенку.

Реквизиты для помощи в гривнах:

р/р: 2620132739 у Райффайзен банк Аваль,

МФО: 331605,

идент.код (ЄДРПОУ): 2776012569.

Получатель: Шаркова Людмила Григорьевна.

Назначение платежа: Благотворительный взнос на лечение дочери.

Тел. Людмилы (мамы Вики) +4915773281398

Клиника, в которой находится Вика:

http://www.helios-kliniken.de/

HELIOS Kliniken GmbH

Friedrichstr. 136

D-10117 Berlin

Telefon: +49 30 521 321-0

Telefax: +49 30 521 321-199

http://www.helpviktoria.narod.ru

моб.8 095 577 58 69

Татьяна

Email: creativePR@bigmir.net