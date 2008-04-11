Маленькой Вике нужна помощь
Уже присоединилось более 50 украинских изданий
Маленькой Вике Шарковой нужна помощь. У нее огромная опухоль лимфогемангиома. Фантастическими усилиями удалось отправить девочку в Германию, где ей экстренно была сделана операция. Клиника выставила счет за половину лечения. Сумма очень большая - 80 000 евро. Уже было уплачено 30 000 евро, но так как болезнь Вики была слишком запущена, то лечение будет долгим и счёт уже выставлен на 80 000 евро. Очень просим вас помочи этой крошке. К нам присоединилось более 50 изданий по всей Украине..
Не пройдите мимо, дайте шанс ребенку.
Реквизиты для помощи в гривнах:
р/р: 2620132739 у Райффайзен банк Аваль,
МФО: 331605,
идент.код (ЄДРПОУ): 2776012569.
Получатель: Шаркова Людмила Григорьевна.
Назначение платежа: Благотворительный взнос на лечение дочери.
Тел. Людмилы (мамы Вики) +4915773281398
Клиника, в которой находится Вика:
http://www.helios-kliniken.de/
HELIOS Kliniken GmbH
Friedrichstr. 136
D-10117 Berlin
Telefon: +49 30 521 321-0
Telefax: +49 30 521 321-199
http://www.helpviktoria.narod.ru
моб.8 095 577 58 69
Татьяна
Email: creativePR@bigmir.net