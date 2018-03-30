Скрытая смертность новорожденных детей в мире

Педиатр и перинатальный эпидемиолог Джой Лоун, Великобритания, родилась в Африке. Она является старшим научным и политическим советником базирующейся в Южной Африке Программы по спасению жизни новорожденных, организация "Спасем детей", США. Г-жа Лоун получила диплом врача в 1990 году в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и работала в ряде африканских стран в области оказания медицинской помощи новорожденным и подготовки соответствующих специалистов. Позже она перешла на работу в сферу общественного здравоохранения сначала в Сотрудничающий центр ВОЗ по репродуктивному здоровью, Центры по борьбе с болезнями и профилактике болезней, Атланта, Соединенные Штаты Америки (1998-2001 годы) и затем в Институт здоровья ребенка, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2001-2004 годы). Она стала одним из руководителей Неонатальной группы в рамках Референс-группы по эпидемиологии Института здоровья ребенка (РГЭЗР), которая подготовила первую оценку ежегодной глобальной неонатальной смертности, приведенную в серии статей журнала "Ланцет" о здоровье детей в неонатальный период и Докладе о состоянии здоровья в мире 2005 года. По словам Джой Лоун, для улучшения показателей выживания новорожденных необходимы не только деньги. Но как можно добиться эффективной совместной работы разрозненных партнеров, стран и доноров?

В 2005 году Вы и Ваши коллеги опубликовали в журнале "Ланцет" серию статей о здоровье детей в неонатальный период, которые способствовали привлечению внимания во всем мире к 4 миллионам ежегодных случаев смерти новорожденных детей. Почему раньше эти случаи смерти были скрытыми?

Несмотря на крайне высокие показатели, смертность новорожденных была и до сих пор в какой-то мере остается невидимой на многих уровнях. Это начинается в домах бедняков, где происходит большинство этих случаев смерти, и заканчивается в коридорах власти. Более двух третей из этих четырех миллионов новорожденных детей умирает в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии, часто в первые дни жизни, не успев получить имя, не говоря уже о свидетельстве о рождении. В центре таких инициатив, как Инициатива по обеспечению безопасного материнства, находились, прежде всего, матери, в то время как кампания по обеспечению выживания детей была направлена, главным образом, на детей более старшего возраста. Новорожденные дети "выпали" из этой цепи. Но этого не случилось бы, если бы все партнеры работали эффективно, если бы их роли были четко определены, а оказываемые ими услуги составляли единое целое.

Проблеме неонатальной смертности не уделялось должного внимания до 2005 года. Каким образом это положение изменилось и как Вы реагируете на критику ряда инициатив?

В 2000 году, когда были провозглашены Цели тысячелетия в области развития (ЦТР), новорожденным практически совсем не уделялось глобального внимания. Когда страны и партнеры начали отслеживать прогресс на пути достижения ЦТР в области выживания детей, стала очевидна высокая и возрастающая доля случаев смерти детей в неонатальный период среди детей в возрасте до пяти лет (в настоящее время глобальный показатель составляет почти 40%). В это же время появился ряд публикаций, освещающих высокий уровень смертности и предлагающих пути спасения жизни младенцев. Все большее количество фактических данных свидетельствует о том, как много жизней может быть спасено на уровне общин (благодаря грудному вскармливанию, обеспечению тепла и чистоты) и с помощью простого, технически несложного ухода в медицинских учреждениях. Проблема выживания новорожденных была включена в глобальную повестку дня, отчасти, благодаря лучшей коммуникации между программами по охране здоровья матерей и детей, странами и донорами, а также различными группами специалистов здравоохранения. Такие партнерства, как Партнерство для здоровых новорожденных, в настоящее время вошедшее в состав [базирующегося в ВОЗ] Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей, предоставляют форум для достижения консенсуса и обеспечения совместных действий вместо дублирования. Изменить политику и программу можно с большей вероятностью тогда, когда есть одно четкое обращение, а не какофония призывов к действию. За прошедшие три года произошел глобальный сдвиг в сторону комплексной охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, который потенциально может ускорить прогресс на пути достижения всех ЦТР, связанных со здоровьем и, особенно, с выживанием новорожденных.

Сколько времени обычно требуется для претворения в жизнь глобальных политических изменений на уровне общин?

На это уходит самое разное время, но имеются примеры внезапных перемен, особенно тогда, когда правительства уделяют проблеме приоритетное внимание, существует какое-либо выполнимое решение, а учреждения системы ООН и доноры действуют в этом же направлении. Так, например, в 2000 году из-за неонатального столбняка все еще умерло более 200 000 младенцев, несмотря на существование легко осуществимого решения - инъекции во время беременности стоимостью всего лишь 0,20 доллара США. Благодаря новому финансированию и координированным усилиям было охвачено гораздо больше женщин даже в самых бедных районах. Мир продвигается к достижению цели по ликвидации неонатального столбняка, которая не была достигнута в 2000 году из-за недостаточных приверженности и финансирования. В 2005 году всего лишь несколько стран включили уход за новорожденными в свои Программы комплексного ведения детских болезней (КВДБ), но в настоящее время более половины стран, входящих в число приоритетных с точки зрения достижения ЦТР, изменили свою политику, добавив в свои программы ведение новорожденных. Но одно лишь изменение политики, равно как и такие изменения процесса, как внедрение новых лекарств и новых программ подготовки специалистов, не приведет к спасению жизней. Необходимо обеспечить широкий охват населения этими изменениями.

Стали ли ЦТР, связанные со смертностью детей и матерей, "палкой для битья" африканских стран, которые не продвигаются к достижению в 2015 году поставленных целей?

Это означает для африканцев, что мир продолжает воспринимать Африку как единое целое - все эти страны не одинаковы. Некоторые из них, например, Маврикий, находятся на пути достижения если не всех, то нескольких ЦТР. На протяжении ряда последних лет мы видели, что в ряде африканских странах, таких как Мадагаскар, Малави, Мозамбик и Объединенная Республика Танзания, было зарегистрировано снижение детской смертности на 25-30%. Африка начинает действовать, находясь в несправедливых и неблагоприятных условиях. При таком положении, когда на 11% населения мира приходится 50% бремени детской и материнской смертности, по всей вероятности, 95% бремени ВИЧ и более 95% бремени малярии в сочетании с самыми бедными странами, необходимо продвигаться вперед более быстрыми темпами. Ответственность за достижение ЦТР является общей. Страны Группы восьми (Г8) взяли обязательство выделять 0,7% валового внутреннего продукта на содействие развитию, но некоторые цели, связанные со здоровьем, выполняются лишь отдельными странами-донорами.

Для достижения ЦТР 4 необходимо сократить смертность детей в возрасте до пяти лет на две трети к 2015 году. Была ли эта цель нереальной в момент ее постановки?

Оглядываясь назад, можно сказать, что это не было преднамеренно нереальной целью - это была страстно желаемая цель. За период с 1960 по 1990 годы был достигнут замечательный прогресс в обеспечении выживания детей. При постановке этой цели учитывалась тенденция, наблюдаемая до тех пор, и никто не мог предвидеть массового распространения ВИЧ, особенно в южной части Африки. Кроме того, в течение 1990-х годов многие африканские страны переживали плановую структурную реорганизацию, в результате которой финансирование здравоохранения было урезано. В то же время и доноры сократили финансирование, особенно финансирование программ по охране здоровья матерей и детей, включая даже иммунизацию.

Выдвижение целей является предпочитаемой коммуникационной стратегией общественного здравоохранения. Но не будет ли она безрезультатной в случае невыполнения целей?

Если не ставить перед собой целей, ничего не произойдет. Если бы не было очень сильной структуры ЦТР, было бы гораздо больше разногласий между донорами и гораздо меньше политической воли у многих правительств для осуществления изменений. Правительства многих африканских стран отличает сильная приверженность ЦТР.

Что необходимо для осуществления интеграции политики и услуг и обеспечения на уровне общин понимания того, что люди имеют право на надлежащую помощь?

Политику должны разрабатывать национальные правительства, но, когда дело доходит до предоставления услуг, действовать должны общины. В некоторых африканских странах люди живут рядом с медицинскими учреждениями, но рожают дома. Должно быть чувство доверия и уважения и понимание имеющихся преимуществ, а также необходимо устранение таких практических препятствий, как катастрофическая стоимость кесаревых сечений в критических положениях.

В этом месяце в Южной Африке проводится вторая встреча "Обратный отсчет - 2015". Какие результаты Вы ожидаете от этой конференции?

"Обратный отсчет" отслеживает прогресс [по ЦТР] в 68 приоритетных странах, уделяя особое внимание охвату населения комплектом отдельных мероприятий, более всего способствующих спасению жизни женщин, новорожденных и детей. Есть замечательные новости в области охвата иммунизацией и мероприятиями по борьбе против малярии. Инвестиции в эти программы возросли и результаты налицо. Но необходимо еще больше расширять инвестиции в мероприятия по охране здоровья матерей и новорожденных, а также по уходу за больными детьми.

За последние два года значительно возросла внешняя донорская помощь вертикальным программам, таким как программы по иммунизации, снабжению прикроватными сетками для борьбы с малярией и в области ВИЧ - так, например, на 200% возросла помощь на снабжение прикроватными сетками. Являются ли дополнительные деньги единственным ответом на детскую и материнскую смертность?

Здесь важны не только дополнительные деньги, но и то, куда эти деньги поступают и какое воздействие оказывают на систему здравоохранения. Невозможно проводить дополнительные дородовые мероприятия при уже перегруженных системах. Необходимы также инвестиции в средства доставки, и такое инвестирование уже начинается. Происходит смена парадигмы в Альянсе ГАВИ [ранее известном как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации], направившем миллиарды в иммунизацию. Сейчас у них есть фонд для укрепления системы здравоохранения, который начинает инвестировать значительную сумму денег. Первой страной, получившей преимущества от этого, стала Эфиопия. Такие новые инициативы, как Международное партнерство в области здравоохранения, позволяют надеяться на такой прогресс. Обращение к предстоящему саммиту Г8 в Японии заключается в том, что смертность матерей, новорожденных и детей является лакмусовой бумажкой для функционирующей системы здравоохранения. Для снижения такой смертности необходимо непрерывно усиливать системы здравоохранения.

Одним из аспектов дискуссии о глобальном потеплении является регулирование рождаемости. Не следует ли вместо спасения жизней сосредоточить основное внимание на контроле за рождаемостью?

Использование современных контрацептивов является одним из самых эффективных по стоимости способов снижения материнской и детской смертности. Но показатели рождаемости также связаны с образованием и равенством полов. Так, например, в Бангладеш смертность матерей и детей в возрасте до пяти лет значительно снизилась, несмотря на ограниченное число квалифицированных акушеров. Это можно объяснить повышением грамотности матерей и значительно более широким использованием контрацептивов.

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