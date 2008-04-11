Что содержат слабоалкогольные напитки?

Считается, что от легких напитков меньше вреда, чем от крепкого алкоголя. Но это, оказывается, не так. Состав слабоалкогольных напитков повергает в ужас. А специалисты утверждают – лучше пить более крепкие, но зато натуральные алкогольные напитки, а не травить себя химией.

Бензоат натрия (E211) – белый кристаллический порошок. В промышленных масштабах получают из нефти. В качестве консерванта бензоат натрия используется не только в газированных напитках, но и в некоторых маринадах и сосисках. Продукты, содержащие бензоат натрия и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину.

Диоксид углерода (Е290) – бесцветный газ с кисловатым вкусом. Для промышленных нужд получают при обработке известняка кислотой. Используется для производства газированных напитков и в системах охлаждения холодильников. Жидкой углекислотой заправляют огнетушители.

Цитрат натрия (Е331) – подкислитель, получают химическим путем из лимонной кислоты. Кроме пищевой промышленности, используется для хранения крови, препятствует ее свертываемости.

Е445 – стабилизатор, эмульгатор. Вещество, благодаря которому жидкость все время остается однородной, не распадается на составляющие. Используется также при производстве шампуней, гелей для душа и прочих косметических средств.

Е338 – ортофосфорная кислота. В зависимости от концентрации применяют для производства фосфорных удобрений, в пищевой, текстильной, стекольной промышленности. Пропитка древесины ортофосфорной кислотой и ее солями делают дерево негорючим. На этой основе сейчас производят огнезащитные краски, негорючие плиты, пенопласт и другие строительные материалы.

Е150d – разновидность карамели, добывается из разных видов сахара при термической обработке. Может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта.

E307 – разновидность витамина Е. Является антиоксидантом – предохраняет продукты от прокисания. Добывается из растительного масла.

Наталия Банковская, диетолог Государственного научно-исследовательского центра проблем гигиены питания:

– Ни в коем случае не употребляйте слабоалкогольные напитки на голодный желудок. В противном случае легко заработать гастрит или получить обострение всех хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также после употребления слабоалкогольных напитков могут возникнуть желчные колики и воспаление поджелудочной железы. Очень не рекомендую смешивать слабоалкогольные напитки с более сильными по содержанию спирта.

Вадим Шипулин, научный директор украинско-немецкого гастроэнтерологического центра:

– Слабоалкогольные напитки – продукт прогресса химической промышленности. Они являются лишь вкусовым заменителем и полностью ненатуральны. Потребление таких напитков в большом количестве вредит здоровью.

Слабоалкогольные и газированные напитки вызывают тучность, нарушают обмен веществ. К тому же это усиленная нагрузка на печень. Людям, страдающим повышенной кислотностью, углекислый газ, содержащийся в слабоалкогольных напитках, противопоказан. Возможны сильные изжоги.

www.consumerinfo.org.ua