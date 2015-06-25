В Черниговской области зафиксирован случай падежа свиней с признаками АЧС
10:30, 25 июня 2015Страна
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В Черниговской области зафиксирован случай падежа свиней с клиническими признаками, похожими на африканскую чуму свиней.
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, 24 июня в подсобном хозяйстве Любецкого психоневрологического интерната в населенном пункте Пересаж Репкинского района был зафиксирован падеж трех голов свиней с клиническими признаками, похожими на африканскую чуму свиней.
Отобранный патологоанатомический материал направлен для исследований в Киевский государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Туши животных сожжены. В случае подтверждения предварительного заключения, в ближайших населенных пунктах будет объявлен карантин.
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