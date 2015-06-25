В Черниговской области зафиксирован случай падежа свиней с признаками АЧС

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 24 июня в подсобном хозяйстве Любецкого психоневрологического интерната в населенном пункте Пересаж Репкинского района был зафиксирован падеж трех голов свиней с клиническими признаками, похожими на африканскую чуму свиней.

Отобранный патологоанатомический материал направлен для исследований в Киевский государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Туши животных сожжены. В случае подтверждения предварительного заключения, в ближайших населенных пунктах будет объявлен карантин.