Список медикаментов, на которые цены подниматься не будут:

Министерство здравоохранения планирует заморозить цены на лекарства первой необходимости отечественного производства, заявил зампредседателя госслужбы лекарственных средств Константин Косяченко. По его словам, сейчас идут переговоры с отечественными производителями и в ближайшее время будет подготовлен меморандум.

Это коснется тех лекарств, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств, в котором около тысячи наименований, сказал господин Косяченко. Поставщики и производители на подписание меморандума согласны, однако считают, что цена на остальные лекарства может подняться, например на те, которые, по словам фармацевтов, "способствуют улучшению качества жизни (среди них витамины). Рост может сразу составить до 10%.

За последний же год цены поднялись уже на 8%. Как объясняет Константин Косяченко, это связано с ростом цен на энергоносители, зарплату, аренду помещений. "Единственное что может помешать придержаться этой договоренности - это дальнейший рост цен на бензин, курс евро и услуги. Ведь предприниматели не могут работать себе в убыток", - сообщил Константин Косяченко.

"Отечественные производители не в состоянии обеспечить потребности украинского покупателя лекарств, аптеки вынуждены закупать товар у иностранных поставщиков, а те - накручивают цены", - сообщил завотделом экономических исследований, охраны здоровья и медицинского страхования Украинского института общественного здоровья Владимер Евсеев.

Покупатели тоже предпочитают иностранного производителя. "Те кому по карману, покупают лекарства, сделанные в Германии или США. Но они значительно дороже", - говорит работница аптеки Анна Ткаченко. Но подорожание снизит спрос на них, ведь они вырастут в цене еще больше.

"Мы подпишем меморандум, мы солидарны с правительством относительно немотивированного повышения цен, - сказал коммерческий директор Борщаговского химико-фармацевтического завода Евгений Сола. - Однако меморандум - не закон, и если инфляция будет расти, то цены придется повышать, себе в убыток работать никто не будет". Однако не все производители с ним солидарны. "Это остановит процесс развития фарминдустрии, - считает замгендиректора по маркетингу фармацевтической компании "Дарница" Юрий Чертков. - У нас не будет смысла вкладывать средства в улучшение молекулы того или иного медикамента, ведь его стоимость от этого меняться не будет. Несколько копеек роста стоимости лекарства сильно не отразятся на кошельке покупателя. Например, такой препарат как Цефтреаксон (антибиотик) у наших производителей стоит около 6 гривен за флакон, импортный - 85 грн." По мнению г-на Чертков решать проблему надо другим путем - введением в систему здравоохранения Украины обязательного медицинского страхования и механизма возврата пациенту денежных средств, потраченных им на лекарства.

Список медикаментов, на которые цены подниматься не будут:

Аналгин 1.01 грн.

Бисептол 5.40 грн.

Диазолин 3.13 грн.

Лоротодин 6.45 грн.

Корвалол 2.20 грн.

Карвалдин 2.56 грн.

Валидол 0.68 грн.

Парацетамол 1.10 грн.

Ампицелин 3.42 грн.

Грамокс 11 грн.

Папазол 1.65 грн.

Каптопрес 8.05 грн.

Еналаприл 4.35 грн.

Диклофинак 4.55 грн.

Аспирин 0.42 грн.

Йод 1.80 грн.

Зеленка 1.90 грн.

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