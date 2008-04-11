В Запорожье медики торговали больничными листами

Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью Запорожского горуправления внутренних дел задержали двоих врачей Запорожского областного клинического противотуберкулезного диспансера, организовавших торговлю больничными листами.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области "два врача Запорожского областного тубдиспансера были задержаны с поличным - непосредственно после получения в служебном помещении 2000 грн. - суммы, которую они озвучили как стоимость выдачи 2 больничных листов жителям Запорожья, не имевшим проблем со здоровьем".

По данным Запорожского облУВД, и деньги, и больничные листы передавались через посредника - водителя диспансера.

"Водитель взял у врачей больничные, выписанные на имя данных жителей города, которые ожидали его с деньгами под зданием медучереждения. Потом вынес больничные, взял деньги и передал их врачам", - пояснили в милиции.

На данный момент действия врачей квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Прокуратурой Заводского района Запорожья возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.