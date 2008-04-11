В Харькове сдают кровь для онкобольных детей

Сегодня и завтра в Харькове проходит акция: горожане могут сдать кровь для детей с онкологическими заболеваниями.

Кровь нужна для малышей из малоимущих семей, которые лечатся в 16-й городской детской больнице.

Сдать кровь можно в Харьковском областном центре переливания крови на ул. Клочковской, 366 с 9.00 до 16.00. Организаторы просят добровольцев взять с собой паспорт.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (093) 1223316, 8 (067) 1614583.

КИД