Весной иммунитет резко снижается. Что делать?

Так как скоро лето, нам следует подготовить к его встрече не только свою фигуру, но и организм в целом.

На дворе стоит неустойчивая погода, и нам стоит позаботиться о собственном здоровье, а наш стол довольно обделен витаминными продуктами.

Но, не стоит отчаиваться, ведь всем известно, какими чудодейственными свойствами обладают привычные для нас чеснок и лук.

О том, что это витамины, факт давно установленный, но ведь чеснок еще является и источником фитонцидов, которые помогают нам в борьбе с гриппом. Также он прекрасно очищает кишечник от различных паразитов и от глистов, которые вытягивают из нашего организма огромную долю питательных веществ.

Чеснок уничтожит патогенные микробы, оздоровит микрофлору кишечника, окажет благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, окажет помощь в борьбе с атеросклерозом.

А как не сказать о том, какую борьбу он ведет с канцерогенами и свободными радикалами в организме, тем самым, предотвращая процесс старения.

Чеснок очень полезно употреблять круглый год ежедневно по одному зубчику, а в весенний период норму следует увеличить в два раза. Не утрачивают практически своих полезных свойств и вкуса орехи и сухофрукты, которые по праву называются кладовыми солнца. Ими можно перекусывать в обеденный перерыв, да и в другое время дня они придутся ко двору. Употребляя их, вы тем самым восстановите баланс микроэлементов в организме. Еще одной натуральной и полезной микродобавкой считается мед и продукты пчеловодства. Это прекрасные натуральные и очень полезные продукты, которые также следует употреблять ежедневно.

Нельзя не сказать о весеннем загаре, который является прекрасным поставщиком витамина D, образование которого происходит под воздействием солнечных лучей.

А естественный витамин значительно превышает эффективность своего воздействия на организм, чем его искусственный аналог.