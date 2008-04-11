В Ровенской области лечат в ”соляной комнате”

Лечить астматиков соляным воздухом начали в райцентре Радивилов в Ровенской области. Уже две недели здесь работает галокамера. Для ее создания медики привезли из шахты в Солотвине 6 т соли.

"Человек садится внутри и вдыхает сухой воздух. Он насыщен отрицательными ионами хлорида натрия. Лечим подростковые проблемы с кожей, псориаз, ЛОР-заболевание и бронхиальную астму. ”Соляная комната” лишает стресса и бессонницы" - говорит медсестра центра медико-социальной реабилитации инвалидов Наталия Кубит.

Сеанс длится от 30 мин. до часа. Количество посещений пациенту назначает врач. Сеанс стоит 10 грн. Инвалидов лечат бесплатно, пенсионеров – за полцены.

"У нас можно приводить деток в 3–4 года. Например, в шахты Солотвина не пускают 6-летних, потому что под землей высокая влажность", - заверяет Наталия Кубит.

Противопоказаний к галокамери мало: высокая температура, болезни почек, туберкулез, гипертония и раковые опухоли.

Деньги на создание галокамери дали районный совет и администрация — 62 тыс. грн.

”Соляную комнату” задумали два года тому назад. Но долго искали специалиста и деньги. Галокамеру нам сделал специалист из Луцка Юрий Шипелик", - говорит председатель райсовета Николай Савчук.

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