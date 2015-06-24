Украина закупит польскую сыворотку против ботулизма

Как сообщили УНИАН в Минздраве, из-за ситуации, сложившейся с обеспечением потребности населения сывороткой против ботулизма, Минздрав провел переговоры и договорился с польским производителем относительно ввоза в Украину необходимого количества доз сыворотки в соответствии с потребностями регионов.

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По словам и.о. заведующего Управлением фармацевтической деятельности и качества фармацевтической продукции МОЗ Украины Тараса Лясковского, на условиях применения механизма разового разрешения на ввоз сыворотки в Украину возможно уже в течение двух недель. Сейчас производитель готовит пакетов документов, а Министерство – соответствующие решения для ускорения процедуры ввоза препарата на территорию Украины.

«Протиботулическая сыворотка производится согласно стандартам GMP, зарегистрирована в Польше и ряде других стран, имеет длительный опыт медицинского применения на территории Европейского Союза», - отметил специалист.

Минздрав акже обратился к международным производителям с призывом зарегистрировать препараты на территории Украины, а также к международным организациям и фондам с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи.

Ситуация с отсутствием зарегистрированных препаратов против ботулизма в Украине связана с тем, что сыворотка российского производства, которая была зарегистрирована и использовалась в Украине, после введения в действие стандартов Надлежащей производственной практики (GMP) не соответствовала действующим требованиям и согласного законодательства регистрация была отменена.