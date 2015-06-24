Швеция выделит Днепропетровскому ожоговому центру почти $100 тыс помощи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации по итогам встречи председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Украине Андерсом фон Бекератом, которая состоялась 23 июня.

Дипломат сообщил, что он посетил Днепропетровскую больницу №2, чтобы узнать, какая именно помощь необходима ожоговому центру.

«Мы хотим поддержать ожоговый центр в Днепропетровске. Это проект объемом примерно 1 млн шведских крон, или 100 тыс. долларов. Для нас он очень символичен и важен. Мы хотели бы показать украинскому народу нашу солидарность», - отметил Посол Швеции.

Также, по словам фон Бекерата, осенью этого года Швеция планирует организовать на Днепропетровщине обучение медицинских работников, которые будут лечить украинских военных.