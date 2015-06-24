Швеция выделит Днепропетровскому ожоговому центру почти $100 тыс помощи

12:00, 24 июня 2015
Страна
108

Швеция планирует выделить на нужды ожогового центра Днепропетровской городской больницы №2 почти 100 тыс долл. помощи.

Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации по итогам встречи председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Украине Андерсом фон Бекератом, которая состоялась 23 июня.

Дипломат сообщил, что он посетил Днепропетровскую больницу №2, чтобы узнать, какая именно помощь необходима ожоговому центру.

«Мы хотим поддержать ожоговый центр в Днепропетровске. Это проект объемом примерно 1 млн шведских крон, или 100 тыс. долларов. Для нас он очень символичен и важен. Мы хотели бы показать украинскому народу нашу солидарность», - отметил Посол Швеции.

Также, по словам фон Бекерата, осенью этого года Швеция планирует организовать на Днепропетровщине обучение медицинских работников, которые будут лечить украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter