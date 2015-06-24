В больничные учреждения регионов доставили вакцину БЦЖ для новорожденных - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, вакцина БЦЖ для новорожденных (производства Польши), которая была закуплена в декабре 2014 года, поступила в регионы. Общее количество вакцины – 100 000 доз. Стоимость закупки – 955 000 грн.

Информацию о распределении вакцины по регионам - на сайте Минздрава.

Напомним, что в декабре 2014 года по результатам конкурсных торгов Минздрава закуплена вакцина польского производителя.

Первую прививку вакциной БЦЖ проводят до выписки ребенка из роддома для создания противотуберкулезного иммунитета.