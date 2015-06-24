В больничные учреждения регионов доставили вакцину БЦЖ для новорожденных - Минздрав
09:05, 24 июня 2015Страна
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Общее количество вакцины – 100 000 доз.
dailytimesgazette.com
Как сообщили УНИАН в Минздраве, вакцина БЦЖ для новорожденных (производства Польши), которая была закуплена в декабре 2014 года, поступила в регионы. Общее количество вакцины – 100 000 доз. Стоимость закупки – 955 000 грн.
Информацию о распределении вакцины по регионам - на сайте Минздрава.
Напомним, что в декабре 2014 года по результатам конкурсных торгов Минздрава закуплена вакцина польского производителя.
Первую прививку вакциной БЦЖ проводят до выписки ребенка из роддома для создания противотуберкулезного иммунитета.
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