Как избавиться от темных кругов под глазами

Практически каждого из нас в той или иной степени касается проблема темных кругов под глазами.

Они могут появиться еще в детстве или уже в преклонном возрасте. Именно темные круги под глазами придают лицу расстроенное и усталое выражение и прибавляют нам лишние годы.

Причины появления темных кругов:

- Особенности строения подкожной жировой клетчатки в области глаз (темные круги проявляются в раннем возрасте).

- Внутренние заболевания.

- Хронический недосып, хроническая усталость.

- Истончение жировой прослойки кожи под глазами, в связи, с чем глаза западают (темные круги в этом случае это тень).

- Склонность к аллергии – увеличивается пигментация в области глаз (при аллергии глаза часто расчесывают и трут).

- Нарушение кровообращения (в этом случае область вокруг глав приобретает голубоватый оттенок).

Способы решения проблемы

Избавиться от темных кругов полностью непросто, а вот улучшить ситуацию помогут несколько простых советов:

- Полноценный отдых и сон не менее 7-8 часов.

- Постоянное применение крема для кожи вокруг глаз (его стоит подбирать соответственно возрасту; в состав крема должны входить витамины К, С, А, липоевую кислоту, экстракт черники и т.д.).

- Использование качественной косметики.

- Голубоватый оттенок можно завуалировать желтым корректором, он визуально поглощает голубой цвет и делает его менее заметным.

- Маска из кружочков огурца или охлажденные использованные пакетики чая сделают кожу в области глаз более свежей и уберут припухлости.

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