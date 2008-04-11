Как избавиться от темных кругов под глазами
Способы решения проблемы
Практически каждого из нас в той или иной степени касается проблема темных кругов под глазами.
Они могут появиться еще в детстве или уже в преклонном возрасте. Именно темные круги под глазами придают лицу расстроенное и усталое выражение и прибавляют нам лишние годы.
Причины появления темных кругов:
- Особенности строения подкожной жировой клетчатки в области глаз (темные круги проявляются в раннем возрасте).
- Внутренние заболевания.
- Хронический недосып, хроническая усталость.
- Истончение жировой прослойки кожи под глазами, в связи, с чем глаза западают (темные круги в этом случае это тень).
- Склонность к аллергии – увеличивается пигментация в области глаз (при аллергии глаза часто расчесывают и трут).
- Нарушение кровообращения (в этом случае область вокруг глав приобретает голубоватый оттенок).
Способы решения проблемы
Избавиться от темных кругов полностью непросто, а вот улучшить ситуацию помогут несколько простых советов:
- Полноценный отдых и сон не менее 7-8 часов.
- Постоянное применение крема для кожи вокруг глаз (его стоит подбирать соответственно возрасту; в состав крема должны входить витамины К, С, А, липоевую кислоту, экстракт черники и т.д.).
- Использование качественной косметики.
- Голубоватый оттенок можно завуалировать желтым корректором, он визуально поглощает голубой цвет и делает его менее заметным.
- Маска из кружочков огурца или охлажденные использованные пакетики чая сделают кожу в области глаз более свежей и уберут припухлости.