Фисташки суперполезны для сердца

Фисташковые орехи имеют положительное воздействие на сердечно-сосудистое здоровье, существенно сокращая процессы воспаления в организме. Биологи Университета Пенн-Стейт утверждают, что фисташки обладают мощным потенциалом против повреждения сердечной функции.

В этих орехах содержится много важных питательных веществ, говорят американские медики, изучившие эффекты потребления фисташек на мужчинах и женщинах 30-70 лет. Врачи контролировали уровни холестерина, липидов, липопротеинов в крови участников эксперимента, их артериальное давление, сердечный ритм и кровоток в артериях. Также была измерена активность маркеров воспаления. Добавление фисташек к ежедневному рациону питания способствовало значительному понижению холестерина, вредных жиров, сахара в крови, давления и уменьшало воспаление на клеточном уровне.